Verso Inter-Atalanta, Conte dribbla il mercato: il punto sui possibili rinforzi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Troppo importante la sfida con l’Atalanta, molta prudenza nel parlare di calciomercato. Antonio Conte approccia così la conferenza di vigilia del match di San Siro contro la squadra di Gasperini. Derby tra nerazzurri, anche lo scontro tra la miglior difesa del campionato (Inter) e il miglior attacco (la Dea). Conte dribbla i commenti sul mercato, ma aspetta sempre un esterno e un centrocampista. Magari pure un attaccante che dia respiro a Lukaku e che abbia le stesse caratteristiche fisiche del belga. Capitolo Vidal Per la mediana Vidal resta l’obiettivo principale, non certo impossibile da centrare al netto delle dichiarazioni di facciata dell’ambiente Barcellona. I catalani stanno, infatti, sondando il mercato per trovare il sostituto del cileno, e se dovessero riuscire a mettere le mani sul talento Dani Olmo, canterano esportato alla Dinamo Zagabria, ... Leggi la notizia su open.online

