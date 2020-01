Veronique Garella potrebbe essere stata uccisa per amore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli investigatori della squadra mobile di Genova hanno avanzato una nuova ipotesi riguardante il caso di Veronique Garella, la 29enne barista di Chiavari morta lo scorso 21 settembre. Secondo gli inquirenti non sarebbe stato un incidente ad uccidere la giovane donna. La responsabile potrebbe essere un’amica che avrebbe spinto la ragazza sotto a un treno al culmine di una lite per un uomo. Veronique è morta tra le 4 e le 5 del mattino dopo che un treno l’ha travolta. L’episodio è avvenuto a poca distanza dalla stazione di Cavi di Lavagna. Inizialmente si era avanzata l’ipotesi di suicidio. Qualche giorno dopo, gli inquirenti hanno iniziato a parlare di incidente. Secondo tale versione, Garella ha perso la vita mentre tentava di attraversare i binari per raggiungere la spiaggia. Veronique Garella: il suo sarebbe un caso di omicidio Svolta nel caso di Veronique ... Leggi la notizia su kontrokultura

