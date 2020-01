VERISSIMO, ospiti e anticipazioni di sabato 11 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) È iniziato il 2020 e, dopo una pausa di alcune settimana per le festività natalizie, ricomincia VERISSIMO, il settimanale di interviste e spettacolo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Ecco cosa vedremo nella puntata dell’11 gennaio stando alle anticipazioni ufficiali. sabato 11 gennaio, alle ore 16.00, primo appuntamento del 2020 con VERISSIMO. In esclusiva, Pierfrancesco Favino racconta a Silvia Toffanin come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio “Hammamet”. Intensa intervista a Katia Ricciarelli, una delle più belle voci del mondo della lirica, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera. A VERISSIMO ospite anche Barbara D’Urso, che un sondaggio promosso dal Corriere della sera ha eletto come il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio. In studio, sempre più innamorati e futuri sposi: Giorgia Palmas e Filippo ... Leggi la notizia su tvsoap

