Verissimo: ecco chi vedremo nella puntata dell’11 gennaio (c’è anche Barbara d’Urso) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Verissimo: domani, sabato 11 gennaio 2020, torna in onda il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Pierfrancesco Favino, Katia Ricciarelli, Barbara D’Urso, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Pierfrancesco Favino racconta alla padrona di casa come si è trasformato in Bettino Craxi nel film di Gianni Amelio Hammamet. Silvia Toffanin, poi, ospita Katia Ricciarelli: una delle più belle voci del mondo della lirica quest’anno festeggia 50 anni di carriera. Nell’intervista si ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita artistica e privata. Successivamente Verissimo propone due interviste di coppia. La prima è con i sempre più innamorati e futuri sposi Giorgia Palmas e Filippo Magnini. nella seconda sono protagonisti l’ex ... Leggi la notizia su trendit

