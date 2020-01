Varese, caldaia rotta e scuola gelida: esplode la rivolta degli studenti, il preside ne sospende 77 (Di venerdì 10 gennaio 2020) La protesta degli studenti di una scuola superiore di Varese, infuriati per le temperature gelide nelle aule, è finita con 77 ragazzi sospesi in massa dal preside e una polemica politica. L'episodio si è verificato mercoledì all’Isis Newton di Varese dove il blocco della caldaia ha costretto alunni e docenti a fare lezioni con temperature polari. Gli studenti hanno chiesto al preside di rimandare tutti a casa per protesta, ma il dirigente si è rifiutato e le attività sono proseguite in attesa dei tecnici. È esplosa allora la rabbia dei ragazzi, alcuni dei quali hanno lasciato le aule e si sono riversati in corridoio danneggiando un muro e una porta. Risultato: punizione esemplare e scontro politico in provincia, con il Pd che ha accusato la Lega di aver lasciato solo il dirigente. Leggi la notizia su fanpage

