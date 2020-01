Valeria Marini: “Ho abortito 3 volte” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Valeria Marini non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità. Pur avendo raggiunto degli importanti quanto soddisfacenti traguardi nella sua carriera, non è tuttavia riuscita a diventare mamma. Di tale argomento l’attrice parla anche nella sua ultima biografia dal titolo Lezioni intime, svelando ai fan una notizia davvero scioccante e a tratti inaspettata. L’ex prima donna del Bagaglino ha infatti rivelato di aver avuto ben tre aborti durante la sua vita. “Quando rimasi incinta per la prima volta a 14 anni ho dovuto rinunciare alla gravidanza”, racconta dunque Valeria Marini nella sua biografia, di recente approdata anche online. “Se l’avessi portata avanti, forse la mia vita avrebbe avuto un’impostazione diversa”. Valeria Marini si confessa Alla prima interruzione di gravidanza ne seguì poi un’altra qualche anno più tardi. Dopo aver ... Leggi la notizia su notizie

