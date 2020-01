Valentina Autiero Instagram scollatura finisce sul decolleté, la ‘rinascita’ dopo lo sfogo in tv: «Mai sfidarmi» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Su Instagram convince pienamente ma in tv non sembra essere del tutto compresa: Valentina Autiero, tra le dame più in vista del Trono Over di Uomini e Donne, si mostra sul social dopo lo sfogo di cui è stata protagonista nelle ultime messe in onda. La conoscenza con Erik sembrava procedere a gonfie vele ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto. E così, Valentina si è trovata nuovamente alla ricerca dell’amore non senza aver prima svelato le sue debolezze. Dietro quella corazza da donna dura e determinata, la Autiero ha mostrato di nascondere tanta fragilità e insicurezza. Tanto da pensare addirittura di esser lei quella ‘sbagliata’. Valentina Autiero Instagram: “Prima o poi tutto ritorna!!” Il pianto ha lasciato posto al sorriso, però, nell’ultimo post Instagram in cui Valentina si è mostrata sul social dopo la burrascosa puntata in cui è stata in lacrime a centro ... Leggi la notizia su urbanpost

