Usa-Iran, Isis esulta per l’uccisione in Iraq del generale Qassem Soleimani: “È un atto divino” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Come preannunciato da alcuni attori internazionali impegnati nella lotta allo Stato Islamico, l’uccisione del generale delle Forze Quds Iraniane, Qassem Soleimani, in seguito a un raid americano, avrà un impatto anche sul contrasto alle azioni dell’organizzazione terroristica. Secondo quanto riporta la Bbc, le Bandiere Nere guidate dal nuovo Califfo, Ibrahim al-Hashim al-Quraishi, hanno esultato per la morte del generale di Teheran in un comunicato diffuso sui loro canali web. I terroristi hanno definito l’uccisione come un atto di intervento divino che fa il bene del jihad, senza però fare alcun riferimento agli Stati Uniti. Questo perché il generale Iraniano è stato uno dei principali avversari sul campo degli uomini del Califfato, sia come capo delle forze speciali della Repubblica Islamica impegnate in Siria e Iraq che come coordinatore delle azioni delle varie ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

s_parisi : Forse Trump ha una strategia. Costringere #Iran a trattare su basi nuove. La risposta data all'attacco Usa dall'Ira… - vaticannews_it : #10gennaio Crisi #Iran #Usa, appello per la pace dei vescovi europei - Vatican News - Agenzia_Ansa : Iran, la Camera americana ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump -