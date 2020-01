Us Avellino, acquisizione del club: Nicola Circelli ascoltato a Roma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nella mattinata odierna il vicepresidente dell’Us Avellino 1912 Nicola Circelli, accompagnato dall’avvocato Eduardo Chiacchio, è stato convocato con la massima urgenza negli uffici della FIGC. Le indagini sono scattate dopo la cessione del club irpino avvenuta lo scorso 6 dicembre con la firma della ratifica dinnanzi lo studio notarile di Napoli. Da parte degli organi federali sono partiti i controlli il rispetto delle modalità previste per la cessione delle quote e le questioni relative ai movimenti finanziari attuati. Lo scorso 5 novembre 2019 sono state introdotte norme più stringenti. Soci e amministratori delle società dovranno essere riconosciuti dalla FIGC che provvederà alla nomina di una commissione di garanzia. L'articolo Us Avellino, acquisizione del club: Nicola Circelli ascoltato a Roma proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

