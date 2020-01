Una Vita anticipazioni: Samuel si vendica di Ursula e la fa accusare di omicidio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, che andranno in onda in Italia, le anticipazioni svelano che Samuel consumerà la sua vendetta contro Ursula. L’Alday sarà disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi e allontanare Telmo da Lucia. Il gioielliere si rivolgerà a Fra Guillermo allo scopo di convincere Telmo a ritornare sui suoi passi e a non rinunciare al sacerdozio. La storia, però, avrà un epilogo tragico, dal momento che il mentore di Martinez verrà brutalmente assassinato dall’Alday. La colpa, però, ricadrà su Ursula grazie ad uno stratagemma del machiavellico compagno di Lucia. Una Vita spoiler: Samuel uccide Fra Guillermo Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita sono davvero avvincenti. Telmo e Lucia saranno sempre più vicini e tra i due scatterà anche un bacio. Proprio mentre sembreranno pronti a coronare il loro amore, però, Samule tirerà ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : A Scandiano con Enrico, alpino di 86 anni ed elettore di sinistra da una vita, che il 26 gennaio voterà Lega! Ques… - GassmanGassmann : Nellina Laganà.Gli attori sono esseri umani e concludono il loro percorso di vita,ma le emozioni che un attore crea… - GassmanGassmann : Morire a dieci anni,assiderato nel carrello di un aereo,per cercare una vita possibile.?? -