Un posto al sole, spoiler 13 gennaio: Beatrice lascia Niko perplesso (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un posto al sole tornerà sul piccolo schermo lunedì 13 gennaio subito dopo la consueta pausa del weekend. Stando agli spoiler, ci saranno dei nuovi scenari intriganti che terranno i telespettatori con il naso incollato allo schermo. Innanzitutto Angela dovrà affrontare la dura realtà che riguarda sua figlia Bianca la quale avrà ancora più difficoltà a scuola. Marina Giordano riceverà un’offerta da Fabrizio Rosato mentre Giulia sarà al settimo cielo grazie ad una proposta di Marcello. Anticipazioni Un posto al sole, trama lunedì 13 gennaio L’offerta di Fabrizio alletterà Marina la quale si lascerà persuadere dal Rosato. Quest’ultima avrà un nuovo scontro con Sebastiano e questa volta sarà ancora più agguerrito che mai. Marcello farà una proposta a Giulia che la renderà estremamente contenta. Peccato, però, che nei prossimi giorni si scontrerà con una dura realtà che ... Leggi la notizia su kontrokultura

