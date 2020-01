Un nuovo trequartista per la Strega: “l’annuncio” social di Inzaghi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Benevento piazza il colpo di mercato. Almeno stando alle parole di Filippo Inzaghi. Il tecnico della Strega ha postato sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Francesco Totti, ospite quest’oggi al Mancini Park Hotel dove i giallorossi sono in ritiro dallo scorso 7 gennaio. “Dopo un’estenuante trattativa siamo riusciti a concludere! Vi presento il nuovo trequartista del Benevento“, ha scritto Inzaghi, “E’ sempre bello rivederti Francesco Totti, quante belle emozioni assieme!“. Proseguono, dunque, le visite illustri per il Benevento. Dopo Simone Inzaghi, piombato ieri in ritiro per salutare il fratello, oggi è stato il turno dell’ex capitano della Roma, campione del mondo insieme a SuperPippo nel 2006. Piccoli ma significativi riconoscimenti che riempiono d’orgoglio la Strega e i ... Leggi la notizia su anteprima24

mimmo_on_Ras : @paolorossi1965 @aaronramsey Purtroppo i numeri non contemplano la qualità, quella che il trequartista ne dovrebbe… - violanews : RT @tuttitalenti: Nome nuovo per la #Fiorentina. Si tratta di Gaston #Pereiro, trequartista del #PSV Eindovhen con cui ha giocato quattro p… - tuttitalenti : Nome nuovo per la #Fiorentina. Si tratta di Gaston #Pereiro, trequartista del #PSV Eindovhen con cui ha giocato qua… -