“Un miracolo…”. Elena Ceste: la struggente lettera della figlia Elisa, 19 anni. Come vivono oggi i 4 fratelli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti, poco lontano dalla sua abitazione. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha condannato a 30 anni Michele Buoninconti, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie. L’ex vigile del fuoco è dietro le sbarre dal 29 gennaio 2015. Da quel giorno non ha mai più visto i suoi figli perdendo anche la patria potestà: i quattro ragazzi che hanno perso la mamma, continuano la loro vita insieme ai nonni materni e si rifiutano di andare a trovare il padre. Michele si definisce una vittima di errore giudiziario e dall’altra parte si rassegna a questa condizione, decidendo di cambiare completamente vita. L’uomo è stato trasferito al carcere di Alghero – Sardegna – per continuare i suoi studi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

