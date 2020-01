Un miliardario giapponese regala 8 milioni di euro ai suoi follower come esperimento sociale (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images) I soldi non fanno la felicità? È ciò che vuole indagare il miliardario imprenditore e collezionista giapponese Yusaku Maezawa, che ha deciso di regalare ben 8.222 euro a testa a mille dei suoi follower su twitter selezionati in maniera casuale. come riporta Reuters, il miliardo di yen (equivalente a 8,2 milioni di euro totali) messo sul piatto dall’imprenditore rappresenta un esperimento sociale volto a valutare l’impatto del denaro sulla produttività e la felicità di chi lo riceve. Unico requisito per essere tra i potenziali fortunati è aver ritwittato un suo post del primo gennaio scorso. Chi verrà selezionato per ricevere questi soldi, inoltre, sarà anche monitorato nella sua vita quotidiana attraverso dei sondaggi regolari che serviranno a capire in che modo la somma ha inciso sulla loro vita, sul loro lavoro e sulla loro ... Leggi la notizia su wired

