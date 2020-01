Ultime Pensioni Scuola 2020, ecco le novità dalla Legge di Bilancio per Opzione Donna e Ape social (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovo anno e nuove disposizioni per chi è arrivato all’età Pensionistica. Per le Pensioni Scuola 2020 ci sono delle novità in arrivo grazie alla Legge di Bilancio in particolar modo per Opzione Donna e ape social. La prima grande novità riguarda i termini di presentazione della domanda di pensionamento avrà tempo fino al 10 gennaio 2020 per poi andare in pensione dal 01 settembre 2020, questa scadenza riguarda tutto il personale scolastico esclusi i dirigenti scolastici per i quali rimane la scadenza al 28 febbraio. Esattamente come chi intendeva andare in pensione anticipata aveva tempo di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2019 sfruttando l’Opzione Donna. Opzione Donna prevede la possibilità di andare in pensione a 58 anni e 59 per le lavoratrici indipendenti a patto che si siano raggiunti i 35 anni di contributivi cosi come previsto da Flc Cgil. A chi sceglie di usufruire di ... Leggi la notizia su circuitoscuola

