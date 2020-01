Ufficiale l’uscita di Elite 3 su Netflix, la nuova stagione in arrivo a marzo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Elite 3 ha già una data d'uscita: a pochi mesi dal debutto della seconda stagione lo scorso settembre, Netflix ha annunciato che lancerà la terza parte del mistery drama spagnolo a marzo 2020. La serie ha debuttato per la prima volta sulla piattaforma nel 2018 ed è stata rinnovata da Netflix dopo essersi rivelata un buon investimento. Come sempre, la società rinnova le sue produzioni per almeno due stagioni, di conseguenza la seconda e la terza parte di Elite sono state realizzate insieme, senza soluzione di continuità. Lo scorso ottobre sono terminate le riprese di Elite 3, di cui era già previsto il debutto nel 2020. Nel cast della terza stagione sono entrati due nuovi interpreti, Leïti Sène e Sergio Momo, anche loro nei panni di studenti del prestigioso liceo de Las Encinas, i cui allievi sono coinvolti in omicidi, occultamenti ed altri ... Leggi la notizia su optimaitalia

