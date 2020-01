Ubriaca al volante distrugge auto in sosta e travolge pedone: 57enne grave (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Si e’ scontrata con la sua auto, con diverse macchine parcheggiate e poi ha investito un uomo di 57 anni. Il tutto sotto l’effetto dell’alcol. È successo questa mattina all’alba, alle 5.30 circa, in via Roma a Guidonia, alle porte della Capitale. Protagonista una 22enne romana trovata dai carabinieri con un tasso alcolemico di 1.40. La ragazza e l’uomo investito sono stati portati all’ospedale di Tivoli. Alla 22enne non sono state riscontrate lesioni gravi, mentre il 57enne, trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, e’ in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Guidonia e il Radiomobile di Tivoli. La 22enne e’ stata denunciata. L'articolo Ubriaca al volante distrugge auto in sosta e travolge pedone: 57enne grave proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

