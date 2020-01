Twitter contro il cyberbullismo, l’utente potrà decidere chi risponde ai propri tweet (Di venerdì 10 gennaio 2020) Presto gli utenti di Twitter avranno in mano una nuova, e si spera efficace, arma per combattere il sempre più preoccupante fenomeno del cyberbullismo, con utenti che dispensano insulti e molestano senza sosta altri utenti sui social, spesso con effetti deleteri sulle loro vite. Il celebre sito di microblogging infatti sta mettendo a punto uno strumento che consentirà all’utente di avere il controllo totale sulle repliche ai propri messaggi, potendo decidere chi potrà rispondere ai tweet. La novità è stata annunciata nelle scorse ore, durante il CES 2020 di Las Vegas, da Suzanne Xie, direttrice del product management di Twitter. Sostanzialmente presto Twitter introdurrà nuove impostazioni, che consentiranno all’utente di scegliere in maniera assai precisa chi può o non può commentare un proprio post, così da limitare eventuali interventi sgradevoli e non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

