Twitter cambia le regole: gli utenti decideranno chi potrà commentare i propri tweet (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se negli ultimi mesi abbiamo convissuto con le continue modifiche di Instagram, che ha prima nascosto i like e poi rimosso la sezione “seguiti”, adesso sembra essere arrivato il turno di un altro popolare social network, ovvero Twitter. Alcuni giorni fa, durante una conferenza a Las Vegas, la responsabile del product placement di Twitter ha infatti rivelato un cambiamento inaspettato e molto grande che coinvolgerà la piattaforma entro Marzo 2020, quindi a breve. L’idea del social network è quella di dare la possibilità agli utenti di decidere con chi interagire, e quindi di decidere chi potrà commentare i propri tweet. Fino ad oggi gli utenti potevano silenziare gli account per evitare di leggere i loro tweet o potevano bloccarli per impedire qualsiasi tipo di interazione e visualizzazione. Adesso invece si è pensato ad una soluzione meno drastica, ma ... Leggi la notizia su trendit

