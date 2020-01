Tutti i morti che ha fatto la guerra di Salvini alle ONG e la strategia dei porti chiusi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Meno ONG, meno partenze, meno morti in mare. Questo è stato lo slogan che riassume la gestione dell’immigrazione da parte di Matteo Salvini e del Governo Conte 1. Secondo la propaganda leghista impedire alle ONG di effettuare le operazioni di salvataggio avrebbe convinto i migranti a non tentare la traversata del Mediterraneo (perché non c’erano garanzie di essere salvati) e così avrebbe ridotto le partenze e di conseguenza i morti in mare. Non è stato così. La bufala del pull factor e delle ONG causa dei morti in mare Per mesi Salvini, la Lega e diversi giornalisti hanno sostenuto che l’unico modo per diminuire le morti in mare era quello di bloccare le operazioni delle ONG nel Mediterraneo Centrale. La tesi alla base di questa affermazione, che il Governo Conte One ha tradotto in pratica con i “porti chiusi” era che le imbarcazioni delle ONG costituivano ... Leggi la notizia su nextquotidiano

