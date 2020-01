Toyota - Trazione integrale e 261 CV per la GR Yaris (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Toyota presenta al Tokyo Auto Salon 2020 la GR Yaris, la versione più sportiva della segmento B di cui abbiamo già guidato il prototipo. Si tratta di un modello sviluppato in collaborazione con la Toyota Gazoo Racing, il secondo dopo la Supra, ispirato direttamente all'esperienza del Mondiale WRC. Per la Casa giapponese è un ritorno alle "homologation special" e alla Trazione integrale su un modello sportivo dai tempi della Celica GT-Four del 1999: la vettura servirà infatti da base per dare vita alla nuova Yaris destinata al Mondiale rally. Per la GR Yaris la Toyota ha creato anche uno stabilimento dedicato a Motomachi, dove molti dei processi di assemblaggio sono eseguiti da un team specializzato e vengono utilizzati veicoli a guida autonoma per spostare la vettura durante le varie fasi di costruzione. La piccola sportiva è già ordinabile in Giappone, dove viene proposta ... Leggi la notizia su quattroruote

