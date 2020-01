Toyota GR Yaris, dal mondiale Rally all’asfalto di tutti i giorni – FOTO (Di venerdì 10 gennaio 2020) GR sta per Gazoo Racing, ed è per molti versi una garanzia che la nuova Yaris ad alte prestazioni sia stata sviluppata direttamente da un team che è ormai da anni il partner ufficiale della casa giapponese nel campionato del mondo di Rally. E proprio dalla vettura che ha corso il mondiale, deriva la versione pepata che va a posizionarsi al vertice della gamma della popolare citycar. E che, tra l’altro, servirà anche da modello di omologazione per lo sviluppo della prossima Yaris WRC. Questa nuova Yaris, che arriverà nella seconda metà del 2020 ed è il secondo modello GR di Toyota, è spinta da un motore turbo 3 cilindri 1.6 che sviluppa una potenza di 261 cavalli, scaricata a terra grazie al sofisticato sistema di trazione integrale permanente GR-FOUR. La piattaforma costruttiva punta sulla leggerezza ed è nuova, così come aerodinamica e sospensioni: potenza elevata e peso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

