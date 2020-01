Tottenham-Liverpool, Premier League: formazioni, pronostici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tottenham-Liverpool è il posticipo del sabato della ventiduesima giornata di Premier League, si gioca alle 18.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Tottenham – Liverpool sabato ore 18:30 L’arrivo di Mourinho al posto di Pochettino non è bastato a risollevare le sorti del Tottenham. Il rendimento è stato deludente anche con il nuovo allenatore, che ha perso tutti gli scontri diretti contro squadre d’alta classifica, visto che è andato ko sia con il Manchester United che con il Chelsea, sue ex squadre. Gli Spurs hanno vinto inoltre solo una delle ultime cinque partite ufficiali e in Fa Cup hanno rischiato una nuova figuraccia contro il Middlesbrough, squadra di Championship, pareggiando solo in rimonta. Le difficoltà aumentano perché contro il Liverpool Mourinho dovrà fare a meno di parecchi titolari, non il modo migliore per ... Leggi la notizia su ilveggente

infobetting : Tottenham-Liverpool: formazioni, quote, pronostici. Occhio alle palle inattive! - sportli26181512 : Premier League: calendario e orari della 22^ giornata: Weekend a tutta Premier League: Sky Sport trasmetterà sui pr… - OddscheckerIT : Un weekend di calcio europeo tutto da gustare...? In programma: #PremierLeague: Tottenham-Liverpool, finale di… -