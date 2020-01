Tokyo 2020, saranno Olimpiadi ecosostenibili: gli atleti dormiranno su letti di cartone (Di venerdì 10 gennaio 2020) È quasi tutto pronto a Tokyo, in Giappone, dove dal 24 luglio al 9 agosto si terranno i Giochi della XXXII Olimpiade, più semplicemente noti come Tokyo 2020, seguiti dalle Paralimpiadi, che inizieranno martedì 25 agosto e termineranno domenica 6 settembre 2020. Ma c’è una novità che non riguarda impianti, infrastrutture o discipline, bensì la progettazione degli spazi e in particolare l’uso degli spazi interni: gli atleti in gara, infatti, dormiranno su letti con reti in cartone riciclabile e materassi in polietilene che verranno riutilizzati per realizzare prodotti in plastica dopo le Olimpiadi. LEGGI ANCHE –> Tania Cagnotto smentisce il suo ritorno: «Mi alleno per me, non per le Olimpiadi» A Tokyo 2020 si guarda alle emissioni di carbonio I letti sono stati prodotti dall’azienda giapponese ‘Airweave’: sono lunghi 2,10 metri e possono sostenere ... Leggi la notizia su giornalettismo

