TIMVision il catalogo Serie TV: inserita Fargo TIMVision il catalogo delle Serie Tv TIMVision il catalogo Serie tv – Disponibile sia per gli abbonati TIM (spesso in regalo ai nuovi abbonati Fibra) TIMVision è una piattaforma di streaming ricca di contenuti che oltre ad avere un ampio catalogo di film, tra cui diverse produzioni di RaiCinema in anteprima, ha anche Serie tv sia in formato cofanetto, che novità inedite in prima visione per l'Italia. Le Serie tv presenti solo nel catalogo TIMVision sono indicate in viola Come Vedere TIMVision Si può accedere ai contenuti TIMVision da pc, smart tv, tablet, smartphone, su TV attraverso il Decoder dedicato, Fire Stick e Chromecast (in mobilità per gli abbonati TIM, il traffico internet per la visione dei contenuti è compreso e non erode il traffico dati).

