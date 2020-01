The New Pope al cinema (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per tutti i fan della TV e del cinema del Premio Oscar PAOLO SORRENTINO, la serie SKY ORIGINAL arriva sul grande schermo. Ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Vision Distribution porterà THE NEW Pope, la serie Sky Original del Premio Oscar Paolo Sorrentino, in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda in versione originale sottotitolata. Attesa su Sky Atlantic e NOW TV dal 10 gennaio, The New Pope arriverà in sala coi primi due episodi il 13 gennaio, e a seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio, quando andrà in sala il nono ed ultimo. THE NEW Pope, prodotto da The Apartment e Wildside per Sky, sarà programmato a Milano (Anteo Palazzo del cinema), a Roma (Multisala Giulio Cesare per la prima settimana, cinema Quattro Fontane dalla seconda in poi) e al cinema Delle Palme di Napoli. Al cinema con Vision Distribution a ROMA, MILANO e ... Leggi la notizia su romadailynews

juventusfc : The White Tiger ?? Vi presentiamo la nostra linea @adidasfootball Chinese New Year – ideata da e per la nostra com… - vincenzonibali : In piedi sui pedali, testa alta e sguardo in avanti - l’essenza della stagione che mi aspetta ?? Ultimi allenamenti… - lightsggvk : stasera finalmente c’è the new pope sono anni che l’aspettavo -