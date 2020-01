The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo look di Sebastian Stan nelle foto dal set (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le nuove foto dal set di Atlanta di The Falcon and The Winter Soldier mostrano Sebastian Stan con un nuovo look. Le foto dal set della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier svelano il nuovo look di Sebastian Stan, che interpreta Bucky Barnes, alias il Soldato d'Inverno. Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente in corso a quelle di un'altra serie Marvel in arrivo su Disney+, WandaVision. entrambi gli show proseguiranno le vicende degli Avengers intrecciandosi con le nuove pellicole della Fase 4 in arrivo. Dal set di The Falcon and the Winter Soldier arrivano nuove immagini, approdate su Twitter grazie ad @AtlantaFilming, che svelano il nuovo look di Sebastian Stan con capelli corti e ... Leggi la notizia su movieplayer

