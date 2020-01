The Batman: uno dei principali villain è stato tagliato dal film? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Uno dei principali villain dell'universo di Batman sarebbe stato da The Batman di Matt Reeves per semplificare la storia del cinecomic. Come anticipato, The Batman conterrà un bel po' di villain di casa DC, ma a quanto pare uno di questi villain sarebbe stato tagliato dal film. Secondo i rumor, Harvey Dent/Due-Facce non farà la sua comparsa in The Batman, ma il personaggio verrà conservato per un eventuale sequel. The Batman dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia sul Cavaliere Mascherato diretta da Matt Reeves. Secondo We Got This Covered, in quest'ottica il personaggio di Due Facce verrà conservato per i film futuri, per semplificare la storia di questo primo capitolo. Secondo quanto anticipato, in The Batman avremmo dovuto fare ... Leggi la notizia su movieplayer

