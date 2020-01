Tennis, WTA Brisbane 2020: Pliskova e Osaka in semifinale, avanti anche Kvitova e Keys (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si sono appena conclusi i quarti di finale del torneo WTA di Brisbane 2020, primo WTA Premier della stagione. Nessuna particolare sorpresa sul cemento australiano: a guadagnarsi il pass per le semifinali di domani sono state Madison Keys, Petra Kvitova, Naomi Osaka e Karolina Pliskova. La prima Tennista a superare il turno è stata Madison Keys, numero 13 del ranking, che ha battuto agevolmente in poco più di un’ora di gioco la connazionale Danielle Rose Collins (numero 27 del mondo): il punteggio finale è 6-4 6-1 in favore della ventiquattrenne nativa di Rock Island. In semifinale affronterà la ceca Petra Kvitova, numero 5 della classifica mondiale, che non ha avuto particolari patemi contro la statunitense Jennifer Brady, sconfitta in un’ora e venti minuti per 6-4 6-2. Termina ai quarti, dunque, l’avventura della numero 53 del ranking, che partendo dalle ... Leggi la notizia su oasport

