Temptation Island | Andrea e Jessica l’annuncio | bebè in arrivo – VIDEO

Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello potrebbero presto fare l'annuncio: bebè in arrivo, l'indizio su Instagram. Li abbiamo imparati a conoscere in estate, durante l'edizione Nip di Temptation Island. Loro sono Jessica Battistello e Andrea Filomena. La coppia entro nel reality show in piena crisi. I due stavano insieme da due anni e mezzo …

