Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Jessica prepara il rapimento di Luna!

Per liberarsi della figlioletta appena nata ha mentito a tutti, arrivando a mettere in piedi un finto parto in Slovenia. E ora, per riprendersi quella stessa bambina, Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) sarà disposta a tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore, la bella estetista ordirà infatti un diabolico piano per poter stare insieme alla figlia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d'amore, anticipazioni puntate italiane: Paul vieta a Jessica di vedere Luna Jessica e Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold Dal momento in cui la verità sulla Piccola Luna è venuta alla luce, Jessica è finita sotto accusa, vedendosi revocare dal giudice il diritto di crescere sua figlia. Peccato che nel frattempo la donna abbia sviluppato quell'istinto materno che le era mancato al momento del parto… Determinata a ...

