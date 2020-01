Taglio dei parlamentari, tra ulteriori defezioni e nuovi firmatari il referendum si farà (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovo colpo di scena nella raccolta di firme tra i senatori in vista di un eventuale referendum per far scegliere ai cittadini l’eventuale Taglio dei parlamentari. Domenica sarebbe scaduto il termine per la raccolta firme ma già alle 15.30 la raccolta firme verrà presentata in Cassazione, dopo che è stato raggiunto il numero necessario di … L'articolo Taglio dei parlamentari, tra ulteriori defezioni e nuovi firmatari il referendum si farà NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

