Taglio dei parlamentari, raccolte le firme per il referendum: decisivo il soccorso della Lega (Di venerdì 10 gennaio 2020) I promotori del referendum sul Taglio dei parlamentari hanno raccolto le 64 firme necessarie per poter depositare il quesito in Cassazione. decisivo il sostegno di alcuni esponenti della Lega che hanno "ampiamente" rimpiazzato i parlamentari di Forza Italia che ieri hanno ritirato la loro firma. Leggi la notizia su fanpage

you_trend : ?? #BREAKING: 6 senatori hanno ritirato la propria firma dalla richiesta di #Referendum Costituzionale sul taglio de… - dellorco85 : Senza le firme e senza il referendum, si chiude la potenziale finestra elettorale per il ritorno al voto nel 2020 s… - fattoquotidiano : La Lega salva il referendum contro il taglio dei parlamentari: raggiunto il numero di firme grazie a tre senatori d… -