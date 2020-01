Taglio dei parlamentari, raccolte le firme dei senatori per il referendum (Di venerdì 10 gennaio 2020) Servivano le firme di 64 senatori, ne sono state raccolte 71 e tra di esse ce ne sono anche alcune di esponenti della Lega. Stiamo parlando della richiesta di referendum sul Taglio dei parlamentari. Le firme sono state “trasversali”, mentre il gruppo di Fratelli d’Italia non ha aderito così come alcuni senatori di Forza Italia vicini a Mara Carfagna, che non ha nascosto la sua contrarietà:“Quello sul Taglio dei parlamentari è un referendum salva-poltrone. È un vero e proprio trucchetto, che ha come unico obiettivo quello di costringere gli italiani a eleggere nuovamente mille parlamentari, anziché seicento. Per questo ai colleghi senatori che mi hanno chiesto un parere ho detto: non prestatevi a un giochino di Palazzo che screditerà la politica, squalificherà Forza Italia, resusciterà il populismo”C’è anche il caso del senatore del M5S Mario Michele Giarrusso che ha ritirato ... Leggi la notizia su blogo

