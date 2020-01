Taglio dei parlamentari, arriva ‘l’aiutino’ della Lega: depositate le firme dei senatori in Cassazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Alla fine, il referendum contro il Taglio dei parlamentari sembra più vicino. I tre deLegati Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannincini (Pd) e Nazario Pagano (Fi) hanno depositato oggi in Cassazione le firme di senatori e senatrici necessarie per la richiesta di indizione della consultazione: ben 71, alla fine – 7 in più del numero minimo richiesta di 64. L’allarme di ieri – lanciato dai fautori del referendum – sembra quindi rientrato: per alcuni senatori che hanno ritirato la loro firma – 4 di Forza Italia vicini a Mara Carfagna e due dem come Francesco Verducci e Vincenzo D’Arienzo – altri ne sono arrivati. E vengono dalla Lega. «Non hanno resistito alla voglia di tenersi strette le poltrone e a quanto pare è arrivato ‘l’aiutino’ della Lega” nella raccolta delle firme per il referendum sulla riforma sul Taglio dei ... Leggi la notizia su open.online

