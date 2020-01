Sundered è il nuovo titolo gratuito su Epic Games Store, la prossima settimana toccherà ad Horace (Di venerdì 10 gennaio 2020) Epic Games ha aggiornato il nuovo gioco gratuito disponibile per una settimana. Vi avevamo già parlato di Sundered: Eldritch Edition, un Metroidvania disegnato a mano sviluppato dallo studio di Jotun, Thunder Lotus, in cui i giocatori possono abbracciare antichi poteri a costo però della loro umanità.Giocherete nei panni di Eshe, un viaggiatore in un mondo in rovina, intrappolato in caverne brulicanti di orde di spaventosi nemici. Sfruttate il potere di reliquie corrotte per sconfiggere boss giganteschi, ma questo potere ha un costo. Sundered: Eldritch Edition include l'aggiornamento Magnate of the Gong, che aggiunge il supporto per la modalità cooperativa multigiocatore locale fino a 4 giocatori, nuove aree e una caotica battaglia contro il nuovo boss Magnate of the Gong.La settimana prossima invece toccherà ad Horace, un incredibile gioco di avventura platform, che arricchisce il suo ... Leggi la notizia su eurogamer

