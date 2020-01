Strage di Bologna: ergastolo per l’ex terrorista nero, ma si ritiene innocente (Di venerdì 10 gennaio 2020) Condannato all’ergastolo Gilberto Cavallini, l’ex terrorista nero accusato di aver aiutato gli esecutori della Strage a piazzare la bomba alla stazione il 2 agosto 1980 La procura di Bologna ha emesso la sentenza: è condannato all’ergastolo Gilberto Cavallini, l’ex Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari d’ispirazione neofascista) che era già stato condannato a vari ergastoli per banda … L'articolo Strage di Bologna: ergastolo per l’ex terrorista nero, ma si ritiene innocente NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

