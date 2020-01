Stormland - recensione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo Asgard's Wrath, arriva su Oculus Store un altro grande titolo AAA esclusivo che attendevamo con estremo interesse, principalmente perché sviluppato dal rinomato sviluppatore Insomniac Games. Se Il primo ci ha portato in un universo mitologico norreno tra mostri, draghi e incantesimi, Stormland di Insomniac è un gioco decisamente diverso. Si tratta infatti di uno shooter open world con ambientazione sci-fi.In Stormland vestiremo i panni di Vesper, un simpatico robot che si ritrova da solo, non ricordando più gli eventi che hanno decimato i suoi amici androidi. C'è quindi una modalità storia che inizia così, e che ci accompagnerà nel corso dell'avventura guidandoci nel favoloso mondo di gioco sospeso tra le nuvole, guidandoci passo dopo passo all'apprendimento di tutte le meccaniche di gioco che è necessario comprendere per avanzare. La curva di apprendimento non è troppo impegnativa ... Leggi la notizia su eurogamer

Stormland recensione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stormland recensione