Stefano Bonaccini attacco durissimo a Matteo Salvini “Sono sicuro che presto il leader della Lega scomparirà” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un durissimo attacco quello di Stefano Bonaccini, governatore uscente della regione Emilia Romagna, nei confronti di Matteo Salvini. In questi ultimi giorni Matteo Salvini sta girando in lungo e in largo l’Emilia Romagna per cercare di battere Stefano Bonaccini e il centrosinistra e far diventare nuovo governatore la senatrice Lucia Borgonzoni. Bonaccini è stato a Forlì e ha tenuto un comizio in piazza durante il quale ha detto che: “Da una parte ci sono io, Bonaccini da Campogalliano. Dall’altra, Matteo Salvini, che viene da Milano, lavora a Roma e a Roma tornerà il 27 di gennaio, nonostante le sue promesse di stanzialità”. Poi il governatore uscente emiliano ha parlato del duro attacco che sta ricevendo via social dallo staff della comunicazione di Matteo Salvini: “La sua cosiddetta ‘Bestia’ scatena bastonatori da tastiera sulle mie pagine social, con insulti e minacce. ... Leggi la notizia su baritalianews

