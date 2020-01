Stasera la prima eclissi del 2020, protagonista la Luna: come vedere lo spettacolo dall’Italia [INFO e ORARI] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stasera la prima eclissi del 2020: oggi, 10 gennaio, la Luna sarà protagonista di un’eclissi penombrale, la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre) in programma durante questo nuovo anno. Durante un’eclissi Lunare totale, l’osservatore può vedere il nostro satellite assumere una colorazione rossastra mentre passa nel cono d’ombra della Terra. Durante un’eclissi penombrale, la luce del Sole viene bloccata solo dall’ombra “esterna” del pianeta, la penombra: Stasera, dunque, niente Luna rosso sangue. Le eclissi Lunari si verificano quando la Luna attraversa l’ombra della Terra, durante la fase di plenilunio: non si verificano ogni mese perché l’orbita del satellite è inclinata rispetto a quella della Terra. Quando la Luna, la Terra ed il Sole si allineano, ne risulta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

