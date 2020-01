Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: anticipazioni e regolamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stasera, 10 gennaio, Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci, sarà in onda in prima serata: anticipazioni, regolamento e video promo del nuovo talent show Prima puntata Stasera per Il Cantante Mascherato, programma ispirato al talent show canoro The Masked Singer, di successo in Germania e negli Stati Uniti. A sua volta, The Masked Singer si … L'articolo Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: anticipazioni e regolamento è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Tony969696 : RT @Antimo_Mallardo: Quando mi scrivono gli amici per chiedermi se stasera usciamo, fingendo di non sapere che stasera va in onda Il Cantan… - StarkMen3000 : No, aspettate, che significa che Mediaset ha rinviato la Maratona di #HarryPotter ? Per protesta stasera sintonizz… - InsinnaFans : Da stasera, su Rai1, alle 21,25, Flavio sarà giudice nel programma 'Il cantante mascherato'! #Monica -