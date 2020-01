Star Wars: il prossimo gioco potrebbe fare da apripista ad una serie di film? (Di venerdì 10 gennaio 2020) La prossima era di Star Wars potrebbe iniziare con un gioco. Due nuovi report ci dicono di più su Project Luminous, il progetto post Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che la Disney ha annunciato per la prima volta al Comic-Con di New York nel 2019. A quanto pare sembra che un videogioco potrebbe essere il fiore all'occhiello per una nuova collezione di libri, fumetti e altro che alla fine porterà alla prossima serie di film di Star Wars.Project Luminous è stato annunciato con alcuni autori di Star Wars collegati al progetto e questo slogan: "La Forza è ciò che dà a un Jedi il suo potere. È un campo energetico creato da tutti gli esseri viventi. Fino a...PROJECT LUMINOUS, 2020". Secondo quanto svelato da questi rumor, il progetto porterà alla creazione di una nuova saga, la cui storia si svolge da tre a quattrogento anni prima della saga di Skywalker.Prima dell'arrivo del nuovo film, ... Leggi la notizia su eurogamer

