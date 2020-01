Sport in tv oggi (venerdì 10 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) oggi venerdì 10 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport. Ad aprire il programma odierno il terzo quarto di finale dell’Atp Cup tra Serbia-Canada mentre in mattinata l’ultima sfida che andrà a disegnare il quadro delle semifinali tra Belgio-Spagna. A seguire l’attesa combinata nordica in Val di Fiemme. Spazio alla scherma con la spada maschile a Heidenheim, il fioretto femminile a Katowice, il fioretto maschile a Parigi, la spada femminile a L’Avana e gli sciabolatori impegnati a Montreal. L’Italia della pallamano sfiderà il Kosovo per le qualificazioni ai mondiali, senza dimenticare la sprint maschile di Oberhof per la Coppa del Mondo di biathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 9 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (10 gennaio): ... Leggi la notizia su oasport

