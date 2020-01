Speed skating, Ireen Wüst e Thomas Krol vincono i 1500 agli Europei 2020. Decima Francesca Lollobrigida (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è appena conclusa la prima giornata degli Europei di Speed skating 2020: ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, sono stati assegnati i primi quattro titoli della rassegna. Sui 1500 metri doppietta olandese con le vittorie di Ireen Wüst e Thomas Krol, mentre nelle team sprint la Russia domina sia tra gli uomini che tra le donne. Oltre al sesto posto della team sprint maschile, in realtà ultima classificata, l’Italia chiude la prima giornata con il decimo posto di Francesca Lollobrigida e l’undicesimo di Noemi Bonazza, mentre tra gli uomini Andrea Giovannini è tredicesimo, Francesco Betti si classifica quindicesimo, infine chiude sedicesimo Alessio Trentini. La team sprint maschile è della Russia che si impone in 1’18″92, mentre l’argento va alla Norvegia in 1’20″18. Per il bronzo la Svizzera beffa per 0″03 la Bielorussia ed in ... Leggi la notizia su oasport

