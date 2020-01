Sondaggio Tecnè-Dire, se le Sardine si presentassero alle elezioni prenderebbero l’11,4%: toglierebbero consenso a Pd e M5s (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se il movimento delle Sardine si presentasse alle elezioni potrebbe diventare il quarto partito, con oltre l’11% dei voti. Almeno questo è quello che stima un Sondaggio di Monitor Italia, realizzato in collaborazione fra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. Le Sardine sottrarrebbero voti soprattutto al Partito democratico (che perderebbe il 4,4%, passando dall’attuale 19,3% al 14,9%) e al Movimento Cinque Stelle (che scenderebbe del 3,4%, dal 15,4 al 12). La Lega rimarrebbe primo partito, e anche Pd e M5S manterrebbero le loro posizioni. Le conseguenze di una discesa in campo del movimento guidato da Mattia Santori sarebbero quasi nulle per i partiti di centrodestra: la Lega perderebbe lo 0,2%, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia lo 0,1%. Nel centrosinistra sarebbe più sensibile il calo per Italia Viva (-0,3%) ma specialmente per Verdi-Sinistra (-1,6%). Di fatto, le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

