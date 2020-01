Sondaggi Emilia-Romagna, Borgonzoni tallona Bonaccini: lo scarto di punti tra i due si è ridotto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Secondo il Sondaggio effettuato da Emg Acqua a due settimane dal voto in Emilia-Romagna, relativo alle giornate del 7 e dell'8 gennaio, il vantaggio del governatore uscente Bonaccini sulla principale sfidante Borgonzoni, si è ridotto: il candidato dem è dato al 46,5%, mentre la candidata della Lega lo insegue con il 43,5%. Leggi la notizia su fanpage

