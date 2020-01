Sondaggi elettorali EMG, Lega e Italia Viva in calo nelle feste (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sondaggi elettorali EMG, Lega e Italia Viva in calo nelle feste Tornano dopo le feste natalizie i Sondaggi elettorali di EMG. In tre settimane quello che emerge maggiormente è un calo delle intenzioni di voto per Lega e Italia Viva, mentre crescono soprattutto le forze minori. Il partito di Salvini lascia sul terreno il 0,8%, e va al 30,4%. Si tratta di una perdita che non viene compensata dagli alleati, visto che Fratelli d’Italia è ferma al 10,6%, e Forza Italia cresce, ma solo del 0,3%, dal 6,7% al 7%, e Cambiamo! rimane all’1%. Nella compagine di governo il PD aumenta di tre decimi andando al 19,9%, mentre il Movimento 5 Stelle nel perde due e cala al 15,9%, ma è soprattutto Italia Viva a vivere la maggiore variazione, in negativo, visto che vi è un calo di mezzo punto, dal 5% al 4,5%. Ferma al 2% la Sinistra. Stabili anche +Europa e i Verdi, rispettivamente ... Leggi la notizia su termometropolitico

MaragnoThomas : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Index: elettori #M5S, cala la fiducia nel governo - zazoomnews : Sondaggi elettorali Emilia Romagna per SWG Bonaccini a +2% - #Sondaggi #elettorali #Emilia #Romagna - evocation11 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Index: elettori #M5S, cala la fiducia nel governo -