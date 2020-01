Solo e soltanto cattive notizie meteo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Leggendo qua e là, in rete e non, giornalmente si leggono tante di quelle notizie meteo che alla fine non ci si capisce più nulla. Chi scrive una cosa, chi ne scrive un'altra, chi un'altra ancora. Difficilmente viene seguito un filo logico, forse perché si analizzano le singole uscite dei modelli previsionali, forse perché fa più comodo cambiare idea da un momento all'altro. Allora, capiamoci subito: cambiare idea è sintomo d'intelligenza, lo sappiamo, ma c'è modo e modo. Un cambiamento d'opinione, soprattutto quando si parla di argomenti strettamente correlati alla meteorologia - o alla climatologia - è da mettere in conto. Le dinamiche che avvengono sopra le nostre teste sono talmente complesse che giornalmente possono accadere migliaia di cose diverse. Se poi prendiamo in considerazione proiezioni a lungo termine beh, allora dobbiamo necessariamente abbassare le ... Leggi la notizia su meteogiornale

