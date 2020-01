Soleimani non era l’unico obiettivo Usa (Di sabato 11 gennaio 2020) Arrivano importanti novità riguardo l’uccisione di Qassem Soleimani. Prima tra tutte, la motivazione. Oggi, il presidente statunitense Donald Trump ha rilasciato un’intervista a Fox News in cui ha dichiarato che il generale iraniano è stato eliminato perché “voleva colpire quattro ambasciate americane”. Non è finita qui, perché Soleimani, secondo quanto riferito dal Washington Post, “non era l’unico obiettivo degli americani”. La stessa notte dell’omicidio mirato che ha spinto Teheran e Washington sull’orlo di un conflitto, infatti, è andato in scena un secondo raid Usa in Yemen. Contro chi? Abdul Reza Shahlai, un finanziere e comandante chiave delle Forze Quds attive in quel Paese. Ricordiamo che le cosiddette Brigate al-Quds, in passato guidate da Soleimani, si occupano delle operazioni speciali iraniane condotte all’estero. Il gruppo è ... Leggi la notizia su it.insideover

