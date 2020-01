Slittino naturale alle Olimpiadi 2026? La Fisi presenta la candidatura al Cio! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo Slittino potrebbe entrare a fare parte delle Olimpiadi Invernali! La Federazione Italiana degli Sport Invernali ha infatti depositato la candidatura al CIO come ha rivelato il Presidente Flavio Roda all’Ansa a margine delle gare in Val Passiria valide proprio per la Coppa del Mondo di questo sport. Si tratta di una disciplina in cui la nostra Nazione domina in lungo e in largo, il sogno è dunque quello di vederla effettivamente in una rassegna a cinque cerchi già a partire da Milano-Cortina 2026 e le possibilità sembrano essere molto elevate visto che già da tempo si parlava di ampliare il numero di gare della manifestazione più importante per gli sport della neve e del ghiaccio. Il Presidente Rosa ha poi proseguito: “Ci sono tre aspetti che a mio parere sono importanti: da una parte il volontariato dietro a questa disciplina, che lavora sodo e che solo per questo se lo ... Leggi la notizia su oasport

Dome689 : RT @Coninews: Dominio azzurro in Val Passiria con Patrick #Pigneter e Florian #Clara ???? che si aggiudicano il doppio maschile nella tappa i… - flamminiog : RT @Coninews: Dominio azzurro in Val Passiria con Patrick #Pigneter e Florian #Clara ???? che si aggiudicano il doppio maschile nella tappa i… - OA_Sport : #Slittino naturale, Coppa del Mondo Val Passiria 2020: Patrick #Pigneter e Florian #Clara dominano il doppio -